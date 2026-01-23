Πλημμυρισμένες αίθουσες αντίκρισαν χτες (22/1) μαθητές και καθηγητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου της Αθήνας, μετά από την προχτεσινή κακοκαιρία που έπληξε όλη την Αττική, ενώ δεν είχαν ούτε και θέρμανση, καταγγέλλουν οι γονείς.

Μάλιστα, τονίζουν ότι «σήμερα υπήρξε θέμα και με το φυσικό αέριο, ως εκ τούτου όλα τα παιδιά φοίτησαν στο ισότιμα παγωμένα!».

Οι γονείς είναι οργισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους και μιλούν για επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, ενώ όπως υποστηρίζουν «ο πραγματικός λόγος που έκλεισαν, όμως, τα σχολεία δεν ήταν η κακοκαιρία, αλλά η έλλειψη έργων για ασφαλείς υποδομές σε αυτά».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος των γονέων: «Περιμένουμε 7 χρόνια τη μεταστέγαση σε ένα νέο κτήριο και μέχρι να γίνει αυτή θα έχει πέσει και το υπάρχον. Επιτέλους ας δοθεί μια λύση στην υπόθεση με το σχολικό κτίριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών με λυκειακές τάξεις».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών

«Πλημμύρα και κρύο μέσα στο σχολείο. Κλειστά έμειναν για άλλη μια φορά τα σχολεία, χθες, 21/1, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμενόταν. Και πράγματι… έβρεξε! Ο πραγματικός λόγος που έκλεισαν, όμως, τα σχολεία δεν ήταν η κακοκαιρία, αλλά η έλλειψη έργων για ασφαλείς υποδομές σε αυτά. Και αν τα παιδιά μας στις 21/1 δεν πήγαν σχολείο για να σωθούν, πήγαν στις 22/1 για να μπουν σε ένα κτήριο που ο διάδρομος ήταν πλημμυρισμένος και οι δύο αίθουσες, εικαστικών και χορού, γεμάτες με νερό.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σε ένα σχολείο που έχει παιδιά σε αίθουσες χωρίς καθόλου θέρμανση, σε αίθουσες με ηλεκτρικά καλοριφέρ που, όμως, δεν τα αντέχει ο πίνακας και πέφτει το ρεύμα, με aircondition, τα οποία μένουν εκτός λειτουργίας για τον ίδιο λόγο.

Σήμερα, λοιπόν, υπήρξε θέμα και με το φυσικό αέριο, ως εκ τούτου όλα τα παιδιά φοίτησαν στο σχολείο ισότιμα παγωμένα! Χοντρά πουλόβερ, μάλλινες κάλτσες, γαλότσες και κράνη θα είναι από εδώ και στο εξής τα αναλώσιμα για τους/τις μαθητές/-τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών. Και επειδή οι σχολικές επιτροπές δε δίνουν λεφτά στα σχολεία, θα τα αγοράζουμε και αυτά μόνοι μας οι γονείς. Αλλά ποιος νοιάζεται και ποιος ντρέπεται για τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα;

Οι μεν έστειλαν 112, οι δε μοιράζουν υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα που αναιρούν και πάει λέγοντας. Ίσως να ανοίξει μια λέσχη φιλίας και για τα παιδιά του Καλλιτεχνικού. Κατά τα άλλα από τις 2/1 έχουμε στείλει αίτημα συνάντησης προς τον δήμαρχο και τον νέο αρμόδιο αντιδήμαρχο και ακόμα περιμένουμε τον ορισμό ημέρας και ώρας. Οι βροχές έγιναν ηπιότερες, τα σχολεία έχουν να αντιμετωπίσουν τον κακό τους τον καιρό.

Επιτέλους ας δοθεί μια λύση στην υπόθεση με το σχολικό κτίριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών με λυκειακές τάξεις. Περιμένουμε 7 χρόνια τη μεταστέγαση σε ένα νέο κτίριο και μέχρι να γίνει αυτή θα έχει πέσει και το υπάρχον».