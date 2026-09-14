Φίλοι, συγγενείς και πλήθος θαυμαστών αποχαιρέτησαν σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά» στη Νίκαια. Παράλληλα οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, αφού νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου την περασμένη Τετάρτη (9/9). Το κατηγορητήριο για το ζεύγος των γιατρών αναβαθμίστηκε, καθώς η αρχική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου στις 13:00, με το ενδεχόμενο της προσωρινής τους κράτησης να παραμένει ανοιχτό.

Ερωτήματα για χορήγηση μέθης και λάθος δοσολογία αδρεναλίνης

Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν πλέον στις ακριβείς ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν την κατάρρευση του 54χρονου καλλιτέχνη.

Αστυνομικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε υποβληθεί σε διαδικασία «μέθης» πριν από την πλασμαφαίρεση, προκειμένου να παραμείνει ήρεμος. Αν οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για ακόμα ένα εγκληματικό σφάλμα, καθώς η χορήγηση ενδοφλέβιας καταστολής επιβάλλει την παρουσία αναισθησιολόγου και καθιστά την ανάνηψη σε περίπτωση ανακοπής πολύ πιο δύσκολη.

Παράλληλα, συγκλονίζει η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος αποκάλυψε πως, στην προσπάθειά τους να τον επαναφέρουν, οι γιατροί υπέπεσαν σε σφάλμα δοσολογίας. Χορήγησαν τρεις ενέσεις αδρεναλίνης, περιεκτικότητας 0.1mg σε 0.9mg ορού η καθεμία, αντί για την ενδεδειγμένη δόση του 1mg. Ως εκ τούτου, ο τραγουδιστής έλαβε μόλις το 30% της απαιτούμενης δραστικής ουσίας για την επαναλειτουργία της καρδιάς.

Το «σβησμένο» ψηφιακό υλικό

Κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση των κατηγοριών έπαιξαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης ιατρού. Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ανακτήσουν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία είχαν διαγραφεί στις 19:09 της μοιραίας ημέρας, λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα.

Τα ψηφιακά αυτά ντοκουμέντα, εκ των οποίων το ένα είχε αποσταλεί σε άλλη συσκευή, τραβήχτηκαν σε εξαιρετικά κρίσιμους χρόνους και αποτυπώνουν τον τραγουδιστή στην ιατρική καρέκλα, με κλειστά μάτια, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, πιθανότατα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας, Xαράλαμπος Λυκούδης, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο alert για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής. Μιλώντας στο Mega, είπε πως το μηχάνημα χτύπησε εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

«Πράγματι όπως προκύπτει εννεα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σαν να μην συμβαίνει τίποτα και συνέχισαν… δεν ελήφθησαν υπόψιν», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

«Έχουμε δύο alarm 14:25 και 14:26» πρόσθεσε. «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή την ιατρική πράξη έκανε έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί».

Το καταγραφικό του ιατρικού μηχανήματος ανέδειξε τις σοβαρές παραλείψεις κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης:

14:14 : Ενεργοποίηση του μηχανήματος.

: Ενεργοποίηση του μηχανήματος. 14:25 – 14:26 : Καταγράφονται οι πρώτες προειδοποιήσεις (Alarm 9) για αυξημένη φλεβική πίεση και πιθανή θρόμβωση . Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο χειριστής φέρεται να αγνόησε την ένδειξη (κάνοντας “ skip “) και συνέχισε τη διαδικασία.

: Καταγράφονται οι πρώτες προειδοποιήσεις (Alarm 9) για και . Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο χειριστής φέρεται να αγνόησε την ένδειξη (κάνοντας “ “) και συνέχισε τη διαδικασία. 14:37 : Ξεκινά η κυρίως θεραπεία.

: Ξεκινά η κυρίως θεραπεία. 14:43 – 14:45 : Η ιατρός καταγράφει με το κινητό της το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό.

: Η ιατρός καταγράφει με το κινητό της το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό. 15:22 – 15:45 : Σημαίνουν αλλεπάλληλοι συναγερμοί , με τη λειτουργία του μηχανήματος να μην διακόπτεται άμεσα.

: Σημαίνουν , με τη λειτουργία του μηχανήματος να μην διακόπτεται άμεσα. Μετά τις 16:11: Καλείται το ΕΚΑΒ, υποδεικνύοντας μια τεράστια και μοιραία καθυστέρηση που αγγίζει τα 50 λεπτά από την ώρα που χτύπησαν τα βασικά alarms.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με καταθέσεις της γραμματέως και ενός πελάτη που βρίσκονταν στον χώρο, ο έτερος ιατρός του κέντρου φέρεται να ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.