Με έντονα φαινόμενα ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας «Byron» στην Κρήτη, όπου επικρατεί έντονη βροχόπτωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο οδηγό στα Φέρμα Λασιθίου.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχουν κατολισθήσεις, φουσκωμένα ρέματα και ιδιαίτερα επικίνδυνοι δρόμοι, καθώς η βροχή συνεχίζει με μεγάλη ένταση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ένας οδηγός έχει εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του και δεν μπορεί να απομακρυνθεί, με τις συνθήκες γύρω του να δυσκολεύουν συνεχώς.

Δείτε βίντεο με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει:

Πηγή: Meteo Hellas 360