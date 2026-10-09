Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρεται να ανήκουν σε εξωτερικό συνεργείο που εκτελούσε εργολαβικές εργασίες στις εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στη μονάδα U6700.

Κατά τις ίδιες αναφορές, την ώρα των εργασιών έσπασε σωλήνας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη και να τραυματιστούν 5 εργαζόμενοι, οι δύο από αυτούς σοβαρά.

Στο σημείο έχει σημάνει μεγάλη κινητοποίηση, ενώ έχουν σπεύσει ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο Κορίνθου

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο εργαζομένων.