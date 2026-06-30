Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων και συγκεκριμένα στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει καταρρεύσει τετραώροφη πολυκατοικία και υπάρχουν φόβοι για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.

Στο συγκεκριμένο κτήριο φαίνεται να βρίσκονταν σε εξέλιξη διάφορες εργασίες το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό αίτιο για την ξαφνική και πλήρη κατάρρευση των τεσσάρων ορόφων.

Μπάζα καταπλάκωσαν λεωφορείο

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή της πτώσης περνούσε από το σημείο ένα αστικό λεωφορείο. Μεγάλος όγκος από μπάζα και φερτά υλικά του κτηρίου έπεσε πάνω στο όχημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο κόσμο και εντός του λεωφορείου.

Στην περιοχή έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των παγιδευμένων ατόμων. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), που εργάζονται για τον αποκλεισμό της περιοχής και τη διευκόλυνση της διέλευσης των ασθενοφόρων.

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