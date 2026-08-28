Μάρτυρες, προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες ενός τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε έναν 60χρονο αναβάτη, αναζητούν οι αξιωματικοί της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 23 Αυγούστου, περίπου στις 14:15, επί της Λεωφόρου Βεΐκου στη Νέα Ιωνία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, η δίκυκλη μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση από το Νέο Ηράκλειο προς την Αθήνα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 60χρονος οδηγός του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει ανοιχτή έκκληση στους πολίτες. Όποιος βρέθηκε στην περιοχή τη στιγμή του δυστυχήματος, είδε το περιστατικό ή διαθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης (όπως υλικό από κάμερες), παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2854400, -402, -403, -405 ή 210-2801552.