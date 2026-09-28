Μία από τις ιστορίες καθημερινής τρέλας του ΕΦΚΑ, φέρνει στην δημοσιότητα η «Ζούγκλα», με την «Οδύσσεια» ενός ασφαλισμένου, που κατέθεσε φάκελο για σύνταξη προ διετίας, αλλά τα χρήματα πιστώθηκαν σε λογαριασμό… κάποιου άλλου.

Ο γολγοθάς για τον ασφαλισμένο, που κατέθεσε πλήρη φάκελο για να συνταξιοδοτηθεί το 2023 στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας, έχει μία σειρά από περίεργες συμπτώσεις. Ο άνθρωπος μήνες μετά το αρχικό αίτημα, επανήλθε για να ρωτήσει την πορεία του αιτήματός του και έκπληκτος πήρε την απάντηση ότι «πληρώνεστε ήδη κανονικά». Ψάχνοντας να μάθει πού πήγαιναν τα χρήματα της σύνταξης, αφού φυσικά ήξερε πως δεν κατέληγαν στην δική του τσέπη, ανακάλυψε πως την σύνταξή του έπαιρνε κάθε μήνα ασφαλισμένος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, που όμως είχε καταθέσει φάκελο για σύνταξη στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο Ίλιον.

Το εξώδικο και οι … αναρμόδιοι υπάλληλοι

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο εξωφρενική, καθώς ουδείς διόρθωσε το λάθος -παρά το εξώδικο που έστειλε ο ασφαλισμένος- και η σύνταξη συνέχισε ανενόχλητη να μπαίνει στον λάθος αποδέκτη. Μάλιστα, εντεταλμένοι υπάλληλοι δήλωναν αναρμόδιοι να βρουν πώς και γιατί είχε συμβεί αυτό το μπέρδεμα. Η ουσία όμως ήταν πως τα χρήματα έφευγαν από το ταμείο του Οργανισμού, η σύνταξη έμοιαζε να πληρώνεται αλλά το ποσό της, εισέπραττε ο … λάθος άνθρωπος. Ο οποίος παρεπιπτόντως, δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, καθώς και ο ίδιος είχε καταθέσει αίτημα και θεώρησε πως είχε εγκριθεί η σύνταξή του και κατ’ επέκταση πληρωνόταν κανονικά από το ταμείο.

Το κουβάρι με το μπέρδεμα άρχισε να ξετυλίγεται, όταν ο ασφαλισμένος από τον ΕΦΚΑ Καλλιθέας ζήτησε την συνδρομή δικηγόρου, που ανέλαβε την υπόθεση κι άρχισε να ερευνά βήμα βήμα πώς είναι δυνατόν αίτημα στο υποκατάστημα της Καλλιθέας να ενέκρινε σύνταξη στο … Ίλιον, ακόμη κι αν οι δύο ασφαλισμένοι είχαν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Εξάλλου, τα υπόλοιπα στοιχεία τους και κυρίως το ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ, ήταν διαφορετικά.

Υποψίες για λάθος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι υποψίες πλέον στρέφονται στο αυτόματο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, που αξιολογεί τις αιτήσεις. Αν αποδειχτεί πως χωρίς να παρεμβαίνουν υπάλληλοι, η AI απονέμει συντάξεις και πιστώνει χρήματα σε λογαριασμούς, θα είναι πιθανότατα το πρώτο τρανταχτό «λάθος» της, που ταλαιπωρεί ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ.

Η «Ζούγκλα» έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία του ασφαλισμένου, που δεν κοινοποιούνται για ευνόητους λόγους και θα παρακολουθεί την υπόθεση για να ενημερώσει για το τελικό πόρισμα του ελέγχου.