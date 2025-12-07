Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους εμφανίζονται οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους καθημερινά με νέα μπλόκα να στήνονται στο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών

Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στη Μαγνησία, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μικροθηβών. Παράλληλα, μπλόκα στήθηκαν στην Ιόνια Οδό, στον κόμβο Αγγελοκάστρου στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην Εγνατία Οδό, στη Σιάτιστα, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας.

Από νωρίς χθες το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από περιοχές της Φθιώτιδας – από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα χωριά γύρω από τη Λαμία, τον Μώλο, τις Θερμοπύλες, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά – με τελικό προορισμό τον κόμβο του Μπράλου, τον οποίο περικύκλωσαν εκατοντάδες μηχανήματα.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να παρακάμψουν το αστυνομικό μπλόκο και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πάνω από 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ στους παράδρομους παραμένουν σε αναμονή εκατοντάδες αγροτικά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κινηθούν προς το σημείο ακόμη 100 τρακτέρ για ενίσχυση του αποκλεισμού. Κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε άλλα χωριά της περιοχής.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, μεταφέροντας το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους.

Μπλόκα στα τελωνεία

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, καθώς και στον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο τελωνείο της Κακκαβιάς. Οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν τον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων στον Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 17:00.

Δυναμική παρουσία στη Σιάτιστα

Ιδιαίτερα ενισχυμένο είναι το μπλόκο της Σιάτιστας, που πλέον θεωρείται το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και ανάψει φωτιές για να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες.

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μεταξύ των ενεργειών που εξετάζονται είναι το κλείσιμο των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, αλλά και ενδεχόμενη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη για νέες δυναμικές δράσεις.

Προμαχώνας: αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Από τις 17:00 χθες το απόγευμα, η κυκλοφορία στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, καθώς οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο. Από τις 13:00 έως τις 17:00, ωστόσο, είχε διακοπεί η διέλευση φορτηγών στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ενώ για περίπου μία ώρα η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, λόγω παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης που μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου

Σε μία ιδιαίτερα δυναμική κίνηση θα προχωρήσουν αύριο Δευτέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης καθώς αποφάσισαν να αποκλείσουν επ΄αόριστον το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Κυβέρνηση και αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τους αγρότες να εντείνουν τις πιέσεις και την κυβέρνηση να επιχειρεί μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή του νόμου και τη διατήρηση ανοιχτού διαλόγου, με το βάρος ωστόσο να δείχνει να πέφτει στη γραμμή της καταστολής.

Μια επιλογή που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη οργή στους παραγωγούς, οι οποίοι όχι μόνο παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα, αλλά διευρύνουν τα μέτωπα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων. Παράλληλα, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να περάσουν ακόμη και τα Χριστούγεννα στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται πως το Μέγαρο Μαξίμου, σε σκληρή γραμμή, έστειλε νέο μήνυμα προς τα μπλόκα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τονίζει:

«Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες. Διάλογος όμως δεν μπορεί να υπάρξει την ώρα που σημειώνονται σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή οι επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς αστερίσκους».