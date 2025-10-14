Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Σε ρυθμούς απεργιακών κινητοποιήσεων κινείται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η χώρα, καθώς συνδικάτα και εργαζόμενοι προχωρούν σε πανελλαδική απεργία με αφορμή τη συζήτηση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, αντιδρώντας κυρίως στη ρύθμιση που προβλέπει εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως, κάνοντας λόγο για «οπισθοδρόμηση στα εργασιακά δικαιώματα».

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματά της είναι τα εξής:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Επίσης, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που, όπως επισημαίνει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Ακόμα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11:00.

Τέλος, το ΠΑΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων στα Προπύλαια, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται από τις 10:30.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: