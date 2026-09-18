Πλήθος κόσμου ξεκίνησε να συγκεντρώνεται κατά τις 17:30 στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά στο Κερατσίνι.

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και απλοί πολίτες που συγκλονίστηκαν την 18η Σεπτεμβρίου του 2013 από την άνανδρη δολοφονία του, βρέθηκαν στην οδό Π.Φύσσα και συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στα στενά της περιοχής.

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα τοποθέτησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνήμα του στο Κερατσίνι:

Πρώτη στο μνημείο έφτασε η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα που χρόνια μετά τη δολοφονία του γιου της πάλεψε για Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα η Χρυσή Αυγή να κηρυχθεί και δικαστικά εγκληματική οργάνωση με τους υπαίτιους για τον θάνατο του νεαρού καλλιτέχνη να βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα.

Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ηγετικό μέλος της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα.

Τουλάχιστον 5.000 ήταν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην αντιφασιστική πορεία προς τιμή του Παύλου Φύσσα. Λίγο πριν τις 21:00, οι διαδηλωτές έφτασαν στον σταθμό του Μετρό στη Νίκαια και έπειτα ξεκίνησαν να αποχωρούν.

Βίντεο από την πορεία:

Ήταν μια διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήρεμα, χωρίς εντάσεις. Παρόλα αυτά σημειώνεται πως έγινα 10 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ και μια σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όπου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Εικόνες από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο Κερατσίνι για να τιμήσει τον Παύλο Φύσσα:

Ποιοι καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα καταδικάστηκε ως φυσικός αυτουργός ο Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της Χρυσής Αυγής.

Επίσης τον δρόμο της φυλακής πήρε η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Συνεργοί τους ήταν Γιώργος Πατέλης, ο Ιωάννης Καζαντζόγλου, καθώς και οι Ιωάννης Άγγος, Μάριος Αναδιώτης, Γιώργος Δήμου, Ελπιδοφόρος Καλαρρύτης, Ιωάννης Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γιώργος Σκάλκος, Γιώργος Σταμπέλος, Λέων Τσαλίκης και Νικόλαος Τσόρβας.

Οι καταδίκες επιβεβαιώθηκαν τελεσίδικα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σφραγίζοντας δικαστικά τον χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

Το χρονικό της δολοφονίας που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, ο 34χρονος Παύλος Φύσσας δέχθηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στην περιοχή του Κερατσινίου.

Παρά τα θανάσιμα τραύματά του, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο γνωστός μουσικός κατάφερε να υποδείξει τον δράστη στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του. Λίγο αργότερα, ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η δολοφονία αυτή ξεσήκωσε κύμα οργής και άνοιξε τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής.

Η ιστορική δίκη κατέληξε στο να χαρακτηριστεί το «κόμμα» εγκληματική οργάνωση, ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και 15 ακόμη άτομα από την ίδια υπόθεση κρίθηκαν ένοχα για συνέργεια.

Ποιος ήταν ο Παύλος Φύσσας

Ο πατέρας του Φύσσα δούλευε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και εκείνος μετά το σχολείο τον ακολούθησε ως το 2003. Στη συνέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά με τη μουσική.

Ήδη από την ηλικία των 18 ετών είχε γνωριστεί με μέλη της Freestyle Productions, εταιρείας παραγωγής μουσικής με έδρα το Πέραμα. Το καλλιτεχνικό του όνομα Killah P σήμαινε, σύμφωνα με τον ίδιο, «Killah Past – Δολοφόνος του παρελθόντος» και το πήρε όταν αποχώρησε από την Freestyle Productions, χωρίς να χάσει ποτέ επαφή με τους κύκλους του μέχρι και την δολοφονία του.

Είχε συμμετάσχει σε δισκογραφικές συλλογές και είχε κάνει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια. Συνεργάστηκε με γνωστούς χιπ χοπ καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μεντζέλος από τα Ημισκούμπρια, μαζί με τον οποίο δημιούργησε βίντεο με τίτλο «Κρίση», και τον Λόγο Απειλή.

Δεν ενδιαφερόταν για την εμπορική διάθεση της μουσικής παραγωγής του, η οποία διανεμόταν ελεύθερα στο ίντερνετ.

Μέσω της μουσικής του μιλούσε για την στάση που ακολουθούσε στην ζωή του, για πρόσφυγες, μετανάστες, για τη βία του κατεστημένου, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 και του Κάρλο Τζουλιάνι, διαδηλωτή στη Γένοβα το 2001. Δεν ανήκε σε καμία παράταξη, αλλά είχε αναπτύξει αντιφασιστική δράση.