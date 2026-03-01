Φωτογραφίες – Βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας να διαδηλώσουν για το Ιράν. Στις 11:00 ξεκίνησε πορεία από το Πάρκο Ελευθερίας και προορισμό την αμερικανική πρεσβεία.

Πλήθος κόσμου διαδηλώνει για τον πόλεμο που διεξάγεται αυτές τις μέρες μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν με την βοήθεια των ΗΠΑ. Από τότε οι επιχειρήσεις με πυραύλους και drones και από τις δύο πλευρές είναι ασταμάτητες σε Τελ Αβίβ, Τεχεράνη, Ντουμπάι και γενικότερα στη Μέση Ανατολή.

Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση:

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ:

Στο κεντρικό πανό γράφουν οι διαδηλωτές: «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή» ενώ κυριαρχούν και τα συνθήματα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Δείτε εικόνες από την πορεία: