Πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού στο Καστελόριζο κατά τη διαδικασία της πρόσδεσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αστυπάλαια-Κάλυμνο-Κω-Νίσυρο-Τήλο-Σύμη-Ρόδο-Καστελόριζο, ακούμπησε ελαφρά το λιμάνι, λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Οι άνεμοι πνέουν στα 6 με 7 μποφόρ.

Το πλοίο παραμένει έξω από το λιμάνι της Μεγίστης με 36 επιβάτες, 81 μέλη πληρώματος και 15 οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται ένα περιπολικό του Λιμενικού και ένα σκάφος της Frontex.