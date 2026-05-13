Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Αγκιστρίου και της Δωρούσας η προωθούμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές του Σαρωνικού, με κατοίκους, επαγγελματίες του τουρισμού, ανθρώπους της ναυτιλίας και φορείς της περιοχής να κάνουν λόγο για μία εξέλιξη που απειλεί άμεσα τον θαλάσσιο τουρισμό, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας βρίσκεται και η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών), με τον Πρόεδρό της Γιώργο Βάλλη να εκφράζει σοβαρό προβληματισμό για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη εγκατάσταση τόσο στη ναυσιπλοΐα όσο και στο τουριστικό προϊόν του Σαρωνικού.

Όπως επισημαίνεται, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγκιστρίου και Δωρούσας αποτελεί καθημερινό πέρασμα επιβατηγών πλοίων, τουριστικών ημερόπλοιων, ιστιοπλοϊκών σκαφών, yachts και ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπου η κυκλοφορία αυξάνεται κατακόρυφα, ημέρα και νύχτα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, η προωθούμενη εγκατάσταση προχωρά παρά τις επανειλημμένες επιφυλάξεις και αρνητικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών σχετικά με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρού ναυτικού ατυχήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ύπαρξη του ναυαγίου «AVANTIS III» στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που σύμφωνα με ανθρώπους της ναυτιλίας καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς διαχείρισης του θαλάσσιου διαδρόμου.

Παράλληλα, επαγγελματίες του τουρισμού τονίζουν πως η εγκατάσταση μίας βιομηχανικής δραστηριότητας σε ένα τόσο κομβικό σημείο αλλοιώνει ανεπανόρθωτα τη φυσιογνωμία του Αγκιστρίου, ενός προορισμού που έχει συνδέσει την ανάπτυξή του με τον ήπιο θαλάσσιο τουρισμό, τα καθαρά νερά, το φυσικό κάλλος και το yachting υψηλού επιπέδου.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., μέσω του Προέδρου της Γιώργου Βάλλη, επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι προειδοποιήσεις των αρμόδιων λιμενικών αρχών και ότι η ανθρώπινη ασφάλεια, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διατήρηση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για το θέμα έχει ήδη αποσταλεί επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Βασίλη Κικίλια και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κ. Χρήστο Κοντορουχά.

Μέσα από την επιστολή ζητείται:

• Η άμεση επανεξέταση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

• Η αναστολή κάθε διαδικασίας εγκατάστασης μέχρι την οριστική κρίση της Δικαιοσύνης.

• Η πλήρης αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

• Η προστασία του θαλάσσιου τουρισμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

• Η διερεύνηση πιθανών διοικητικών ευθυνών σχετικά με τις αντιφατικές γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

Παράλληλα, προτείνεται να εξεταστούν εναλλακτικές περιοχές εγκατάστασης της μονάδας σε απομακρυσμένα σημεία όπου δεν υπάρχει αυξημένη τουριστική δραστηριότητα ή έντονη θαλάσσια κυκλοφορία, όπως οι περιοχές Κυρά, Άγιος Θωμάς, Υψηλή, Πετρονήσι, Σπαλαθρονήσι, Τραγονήσι, Ευραίος και Πλατειά.

«Η προστασία της ναυσιπλοΐας, του φυσικού περιβάλλοντος και του τουριστικού χαρακτήρα του Αγκιστρίου δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο διοικητικών πειραματισμών και αντιφατικών αποφάσεων», τονίζουν χαρακτηριστικά κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες για το νησί και τον θαλάσσιο τουρισμό του Σαρωνικού.

