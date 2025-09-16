Νέα στοιχεία προέκυψαν για την δράση ενός Παλαιστίνιου και όχι Σύρου, ο οποίος συνελήφθη για παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών στο Αιγάλεω.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας βρίσκεται πίσω και από μία πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, δίπλα στη Λεωφόρο Καρέα.

Μάλιστα υπήρχε ένταλμα σύλληψης το οποίο εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Ο μετανάστης κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18, στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα», αναφέρουν πηγές της ΔΑΑΕ.

«Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή», προσθέτουν.