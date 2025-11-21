Η Θεσπρωτία αλλά και άλλες περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και η Κέρκυρα έχει πληγεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα από τις σφοδρές καταιγίδες. Τα προβλήματα είναι εκτεταμένα στις περιοχές του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, που περιουσίες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Οι εικόνες που μας μεταφέρονται από τη κακοκαιρία στη Θεσπρωτία σοκάρουν.

Κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι τους έχει απομείνει. Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε ένα κάτοικο των Φιλιατών να σώζει τον σκύλο του, ενώ το σπίτι του είναι πλημμυρισμένο. Η εικόνα αυτή είναι συγκινητική.

Όμως και οι καλλιέργειες τριφυλλιού, πορτοκαλιές και λεμονιές των αγροτών χάθηκαν. Στις λάσπες έχει βυθιστεί σχεδόν όλος ο ο κάμπος της Βρυσέλλας Θεσπρωτίας. Μεγάλες εκτάσεις είναι βουτηγμένες σε τόνους λάσπης. Σε κατάσταση συναγερμού είναι και οι περιοχές Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Η Κέρκυρα έχει πληγεί σοβαρά από την κακοκαιρία

Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, οι βροχοπτώσεις αδιάκοπες και τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις τοιχίων σπιτιών. Η περιοχή του Άη Προκόπη πλημμύρησε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ένα ζευγάρι με μωρό στα νερά, αλλά και ακόμα ένα ΙΧ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε να τους απεγκλωβίσει και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.

Ακόμα στο παλιό Δημαρχείο Αχιλλείω κατέρρευσε τοιχίο. Έπεσαν χώματα στο δρόμο και η διέλευση πεζών και οχημάτων έγινε επικίνδυνη. Άμεσα στο σημείο έφτασε όχημα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τον καθαρισμό του δρόμου.

Σε κατάσταση συναγερμού είναι η Βόρεια Κέρκυρα

Η Βόρεια Κέρκυρα είναι αυτή που χρήζει περισσότερης βοηθείας και επέμβασης των Αρχών. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, τα σχολεία έχουν κλείσει, καθώς είναι επικίνδυνες οι μετακινήσεις.

Μεταβαίνει κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ στην Κέρκυρα. Από Ιωάννινα σπεύδουν ήδη 4 άνδρες 5η ΕΜΑΚ, με δυο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και διασωστικό εξοπλισμό για να μεταβούν στην Κέρκυρα.

Γκρεμισμένα κτήρια από τις κατολισθήσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Σημειώθηκαν πλημμύρες δρόμου, διακοπή ηλεκτροδότησης και κατολισθήσεις σε Σιδάρι, Καβαλλούρι και Καρουσάδες.

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων / πλημμυρών / πτώσης δέντρων, κατολισθήσεις, αρκετοί νομαρχιακοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί και η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Τα συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της πρόσβασης και των ζημιών .

Πηγή: ΕΡΤ, Ενημέρωση, CorfuNews