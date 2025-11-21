Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας Θεσπρωτίας με τα μανταρίνια.

Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ζημιές και από τον Αλιάκμονα

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και μάλιστα ισχύει προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Από υπερχείλιση ποταμού πλημμύρισαν καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιών στο δήμο Άργους Ορεστικού ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ειδικά στην περιοχή του Νεστορίου. Επιπλέον, έκτακτη διακοπή πόσιμου νερού επιβλήθηκε στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής, Υψηλού και Βέργας, αλλά και σε Νεστόριο, Καλοχώρι και Πτελέα, καθώς και πτώσεις βράχων σε σημεία.

Στα Κανάλια πτώση δέντρου έκοψε καλώδια, ενώ διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Πλημμύρισε και ο Αωός

Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβάζει ο ποταμός ΑΩΟΣ προς την Ήπειρο και το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Τα νερά είναι ορμητικά.

Δείτε το: