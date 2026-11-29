Τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (28/11) , ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Βουλιαγμένης, για την ανάσυρση ενός 76χρονου Έλληνα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουλιαγμένης Αττικής.

Ο άνδρας ανασύρθηκε στην ξηρά από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.