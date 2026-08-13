Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης (13/8), από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέας Μηχανιώνας, ένας άνδρας 79 ετών. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.