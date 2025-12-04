Η κακοκαιρία Byron πλήττει την Αττική και οι εικόνες είναι συνταρακτικές. Δρόμοι που έγιναν ποτάμια, φρεάτια που ξεχειλίζουν και πανικός να επικρατεί σε μεγάλες λεωφόρους λόγω διακοπής της κυκλοφορίας.

Η εικόνα που έρχεται από την οδό Σκρα και Ανδρομάχης είναι συνταρακτική.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν στην «Ζούγκλα», ότι ο Δήμος και η ΕΥΔΑΠ έσπευσαν να καθαρίσουν τις ζημιές που είχαν προκληθεί από τα φρεάτια που «φούσκωσαν» και τα νερά ξεχείλισαν σαν σιντριβάνια, όμως άφησαν κάτι πίσω τους.

Πνιγμένα αδέσποτα ζωάκια που δεν πρόλαβαν να βρουν καταφύγιο έχει αφήσει ο Δήμος στην άκρη του δρόμου.

Δείτε το συγκλονιστικά βίντεο:

Δείτε και το βίντεο από το «φουσκωμένο» φρεάτιο:

Τέλος, σημειώνεται ότι έσπασε το φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ λόγω του μη καθαρισμού του Δήμου.