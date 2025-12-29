Γιορτές μέσα σε… σωρούς σκουπιδιών, υπερχειλισμένους κάδους και γάτες να περιφέρονται… αμέριμνες, κάνουν φέτος γιορτές οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου…

Όπως καταγγέλλουν δημότες στη «Ζούγκλα», για πάνω από δύο εβδομάδες ο Δήμος Διονύσου παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας, με τα σκουπίδια να έχουν κατακλύσει δρόμους και γειτονιές.

Η «νοικοκυρά» -όπως τουλάχιστον εμφανίστηκε προεκλογικά- δήμαρχος Διονύσου, Κατερίνα Μαϊχόσογλου, είναι κυριολεκτικά απούσα, ενώ είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να δώσει λύση.

Το οδοιπορικό της «Ζούγκλας» στον Άγιο Στέφανο, το Διόνυσο κα τη Ροδόπολη αποδεικνύει την τριτοκοσμική κατάσταση.

Δείτε βίντεο με απαράδεκτες εικόνες στον Άγιο Στέφανο, έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο:

Ίδια κατάσταση και στη λεωφόρο Καΐρη:

Βίντεο από τη λεωφόρο Μητροπολίτη Κυδωνιών, Γρηγορίου:

Απαράδεκτη η εκατάσταση και στη Ροδόπολη:

Φ.Σ.