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Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Τρίτη (29/9), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας για την ανάσυρση μίας 70χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Λιθουανίας), χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή Γουβιών Κέρκυρας.

Η 70χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.