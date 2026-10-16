Ζήτημα επάρκειας της στελέχωσης και ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων του Αργοσαρωνικού θέτει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), επισημαίνοντας ότι συμβατικά πλοία με πρωτόκολλο μεταφοράς έως 1.300 επιβατών εκτελούν δρομολόγια με μόλις 16 μέλη πληρώματος. Με επιστολή της προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ζητεί την άμεση επανεξέταση των οργανικών συνθέσεων και την αναπροσαρμογή τους στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, το υφιστάμενο καθεστώς στελέχωσης εξακολουθεί να βασίζεται σε πάγιες νομοθετικές διατάξεις του 1985, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά και στη μεταφορική ικανότητα των σύγχρονων επιβατηγών πλοίων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026, οι συγκεκριμένες διατάξεις θεσπίστηκαν για πλοία σημαντικά μικρότερου μεγέθους και περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας σε επιβάτες και οχήματα, σε σύγκριση με εκείνα που δραστηριοποιούνται σήμερα στις γραμμές του Αργοσαρωνικού.

Έως 1.300 επιβάτες με 16μελές πλήρωμα

Σύμφωνα με πηγές της ΠΝΟ, το επιτρεπόμενο πρωτόκολλο μεταφοράς επιβατών σε ορισμένα συμβατικά πλοία που εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρωνικού φθάνει κατά τη θερινή περίοδο τα 1.300 άτομα, με οργανική σύνθεση 16 μελών πληρώματος. Κατά τη χειμερινή περίοδο, το πρωτόκολλο περιορίζεται στους 1.060 επιβάτες, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται ο αριθμός των ναυτικών, ο οποίος παραμένει στα 16 άτομα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στην επιστολή της, η ομοσπονδία συνδέει το ζήτημα της στελέχωσης με τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, έχουν διαπιστωθεί από ελέγχους στα πλοία του Αργοσαρωνικού, καθώς και με οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν την καταβολή αποδοχών στους ναυτικούς. Όπως υποστηρίζει, ο συνδυασμός των εγκεκριμένων δρομολογίων και των μειωμένων συνθέσεων δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τα πληρώματα, καθιστώντας αναγκαία την επανεξέταση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση ανάκληση των συγκεκριμένων συνθέσεων και η αναπροσαρμογή τους σε τέτοιο βαθμό, που να ανταποκρίνεται στα πρωτόκολλα επιβατών που διαθέτουν σε συνδυασμό με τα δρομολόγια που τους εγκρίνετε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΝΟ.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ζητεί από τον υπουργό Ναυτιλίας τον ορισμό συνάντησης, με αντικείμενο τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων του Αργοσαρωνικού και την ανάγκη αναπροσαρμογής τους. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 με εκπροσώπους της Ένωσης Πορθμείων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αμέσως μετά, πρόκειται να συνεδριάσει η διοίκηση της Ομοσπονδίας προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να καθορίσει τις επόμενες ενέργειές της.