Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπου 56 κακοποιημένα παιδιά παρέμεναν χθες με εισαγγελική εντολή, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προνοιακές δομές, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Ειδικότερα, 35 παιδιά φιλοξενούνταν στο «Αγία Σοφία» και 21 στο «Αγλαΐα Κυριακού», παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζονται ιατρική νοσηλεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων κάνει λόγο για μία κατάσταση που έχει καταστεί μη διαχειρίσιμη, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα παιδιά παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε νοσοκομειακούς θαλάμους, περιμένοντας να βρεθεί θέση σε κατάλληλη δομή.

Όπως τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ, η παρατεταμένη παραμονή τους στα νοσοκομεία έχει σοβαρές συνέπειες και για τα ίδια τα παιδιά, καθώς στερούνται την ομαλή καθημερινότητα, τη σχολική ζωή και την κοινωνική ένταξη που θα μπορούσαν να έχουν σε ένα πιο κατάλληλο περιβάλλον φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα, η παρουσία δεκάδων παιδιών που δεν χρήζουν νοσηλείας επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων.

Η κατάσταση περιορίζει τις διαθέσιμες κλίνες για περιστατικά που χρειάζονται πραγματική νοσηλεία, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν λόγω του χειμώνα και της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση, ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές προστασίας και τα παιδιατρικά νοσοκομεία να μπορούν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τα περιστατικά που απαιτούν ιατρική φροντίδα.