Σοβαρά ερωτήματα, για τον τρόπο προμήθειας και τη χορήγηση επικίνδυνων αναισθητικών φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με αφορμή τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σχετικά με τη δράση του παθολογικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, ο κ. Γιαννάκος καταγγέλλει ότι στον άτυχο καλλιτέχνη χορηγήθηκαν ισχυρά αναισθητικά φάρμακα (όπως προποφόλη και μιδαζολάμη) για την επίτευξη μέθης, τα οποία χορηγούνται κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων.

Όπως υπογραμμίζει, η συγκεκριμένη διαδικασία απαγορεύεται ρητά εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, ενώ εγείρει αμείλικτα ερωτήματα για τη διαδρομή των ουσιών αυτών, την πιθανή συνταγογράφησή τους και την εμπλοκή κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης φαρμάκων.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

Η ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

«ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΩΝ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΗ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ ΔΙΕΘΕΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ;

Αποδεικνύεται από την έρευνα που γίνεται για το θάνατο του Μαζωνάκη, ότι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης οι κομπογιαννίτες του χορήγησαν αναισθητικά φάρμακα για ΜΕΘΗ.

Ένα παθολογικό ιατρείο απαγορεύεται να πραγματοποιεί μέθη σε ασθενείς. Η μέθη γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τα παθολογικά ιατρεία δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται αναισθητικά φάρμακα, όπως η προποφόλη και η μιδαζολάμη.

Τα φαρμακεία, με ατομική συνταγή, μπορούν να χορηγήσουν αναισθητικά φάρμακα σε ασθενείς. Είναι όμως αποκλειστικά για χρήση από τον ίδιο τον ασθενή, και σε κατάλληλο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι γιατροί άνευ ειδικότητας απαγορεύεται να συνταγογραφούν αναισθητικά φάρμακα. Στο ΑΜΚΑ του Μαζωνάκη πιθανότατα δεν υπάρχει συνταγογράφηση αναισθητικών, αλλά ας το εξετάσουν οι Διωκτικές Αρχές.

Εάν υπάρχει συνταγή στον Μαζωνάκη, ο γιατρός που την γράφει, πρέπει να πάει φυλακή.

Από πού λοιπόν προμηθεύτηκαν οι κομπογιαννίτες του Κολωνακίου αυτές τις δύο αναισθητικές ουσίες;

Θα καθίσουν στο σκαμνί και οι προμηθευτές;

Έφεραν τα αναισθητικά φάρμακα που χορηγούσαν τη σήμανση με μπλέ στοιχεία (Blue Box) στην ταινία γνησιότητας στην Ελλάδα και πώς διακινήθηκαν;

Μιχάλης Γιαννάκος»