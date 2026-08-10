Τη σημασία των έργων πρόληψης δασικών πυρκαγιών που υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος Antinero υπογραμμίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), απαντώντας σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και την Ηλεία.

Σε ανακοίνωσή της, με τίτλο «Όχι άλλο κάρβουνο και υποκρισία», η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το Antinero αποτελεί πρόγραμμα έργων πρόληψης και όχι μηχανισμό κατάσβεσης, τονίζοντας ότι δεν υποκαθιστά το Πυροσβεστικό Σώμα και τις δυνάμεις καταστολής.

Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις του προγράμματος αποσκοπούν στη μείωση και διάσπαση της συνέχειας της δασικής καύσιμης ύλης, στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, καθώς και στη δημιουργία υποδομών, όπως πυροφυλάκια και υδατοδεξαμενές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΠΟΓΕΔΥ, διευκολύνεται η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, περιορίζονται η ένταση και η ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Η Ομοσπονδία επικαλείται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που, όπως σημειώνει, πέρασε από τη Βοιωτία προς τη Δυτική Αττική. Υποστηρίζει ότι σε σημεία όπου είχαν προηγηθεί έργα πρόληψης, η φωτιά συνάντησε μικρότερη ποσότητα και συνέχεια καύσιμης ύλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρέμεινε έρπουσα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η μετάδοσή της στις κόμες των δέντρων.

Κατά την ΠΟΓΕΔΥ, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή δράση των δυνάμεων στο πεδίο, συνέβαλαν στον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς προς περιοχές όπως τα Βίλια, η Ψάθα, το Αλεποχώρι, τα Μέγαρα και η Μάνδρα. Αντίστοιχη θετική συμβολή των έργων πρόληψης καταγράφει η Ομοσπονδία και στην πυρκαγιά της Κυριακής 9 Αυγούστου στην περιοχή Μουζάκι του Πύργου Ηλείας.

«Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι το Antinero μπορεί από μόνο του να σταματήσει κάθε πυρκαγιά», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πρόληψης δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με το κριτήριο εάν εκδηλώθηκε ή όχι μια πυρκαγιά. «Η πρόληψη δεν καταργεί τον κίνδυνο. Περιορίζει τις συνέπειές του, προστατεύει ζωές και υποδομές και ενισχύει την ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης», σημειώνει.

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίζεται η ΠΟΓΕΔΥ απέναντι σε συνδικαλιστικούς και πολιτικούς κύκλους που θέτουν ερωτήματα για τη διάθεση των πόρων του Antinero. Όπως υποστηρίζει, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις των έργων δημοσιεύονται στα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα, ενώ για κάθε παρέμβαση προσδιορίζονται η περιοχή, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ο ανάδοχος και οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι σχετικές μελέτες συντάσσονται από δασολόγους, προτείνονται από τις δημόσιες Δασικές Υπηρεσίες και η υλοποίησή τους τελεί υπό την επίβλεψή τους.

Η Ομοσπονδία τάσσεται υπέρ της επιστημονικής αξιολόγησης των έργων, ζητώντας παράλληλα περισσότερους και σταθερούς πόρους, ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών, σύγχρονες μελέτες, διαφάνεια, αυστηρό έλεγχο και επέκταση των παρεμβάσεων πρόληψης σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόληψη και όχι στην καταστροφή», καταλήγει η ΠΟΓΕΔΥ, υπερασπιζόμενη το έργο των δασολόγων, γεωτεχνικών και εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες.