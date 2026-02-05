Στην σύλληψη μια 56χρονης δασκάλας Yoga, που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φιλικών και συγγενικών της προσώπων, εκβιάζοντάς τους για χρήματα, προχώρησε η αστυνομία.

Η απίστευτη υπόθεση, την οποία αποκάλυψε το MEGA, προκαλεί σοκ, καθώς η δράστρια κατέφευγε σε ανατινάξεις οχημάτων όταν τα θύματα αρνούνταν να την δανείσουν. Οι αρχές την συνέλαβαν και διερευνούν την πλήρη έκταση της δράσης της.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να εντοπίσουν σύντομα τη 56χρονη δασκάλα γιόγκα, στην οποία πέρασαν χειροπέδες.

Όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν και της πέρασαν χειροπέδες, φέρεται να τους είπε ειρωνικά: «Πόσους εμπρησμούς θα μου φορτώσετε τώρα;».

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και, μετά την απολογία της, διατάχθηκε η μεταφορά της στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

Η πιο πρόσφατη επίθεση της 56χρονης σημειώθηκε την Πέμπτη 29/2, στην Κηφισιά, έξω από την κατοικία φίλης της.

Και σε αυτή την περίπτωση, το όχημα εξερράγη και καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Βγήκαμε έξω μαζί με τους γείτονες, το αυτοκίνητο καιγόταν και ακούγονταν μικρές εκρήξεις. Άκουσα την ιδιοκτήτρια απέναντι να λέει πως ίσως κάποια φίλη της, με την οποία είχαν διαφορές, της προκάλεσε αυτή τη ζημιά», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Η 56χρονη στο παρελθόν είχε έντονη παρουσία στα γυμναστήρια των Βορείων Προαστίων

Η 56χρονη, άλλοτε γνώριμη φιγούρα στους χώρους γυμναστικής των Βορείων Προαστίων, διάλεξε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να εκδικηθεί τους συγγενείς της επειδή δεν της έδιναν χρήματα. Όπως εκτιμούν οι αρχές, η άρνηση του στενού της κύκλου να τη στηρίξει οικονομικά στάθηκε η αφορμή για τη δράση της.

«Οι γονείς της τη στήριζαν οικονομικά. Τους έλεγε μάλιστα “σας σιχαίνομαι, είστε αλήτες”. Είχε δικό της διαμέρισμα, δεν ήθελε να μένει μαζί τους. Ασχολούνταν με τη γιόγκα, δούλευε και είχε μαθητές», πρόσθεσε οικογενειακός φίλος.

Η κατηγορούμενη ήταν ήδη γνωστή στις Αρχές, καθώς πριν από μία δεκαετία είχε βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, φέρεται να τοποθέτησε τρεις αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε διαφορετικά οχήματα.

Βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας καταγράφει με λεπτομέρεια τη στιγμή που τοποθετείται ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στη Νέα Ερυθραία.

Στα πλάνα διακρίνεται η εκπαιδεύτρια γιόγκα να πλησιάζει με απόλυτη ψυχραιμία το αυτοκίνητο προσώπου από το περιβάλλον της, να στερεώνει τον μηχανισμό στον τροχό και να αποχωρεί βιαστικά. Λίγο αργότερα ακολουθεί η έκρηξη και το όχημα παραδίδεται στις φλόγες.

Παρόμοια πρακτική, σύμφωνα με τις αρχές, ακολουθήθηκε και στην περίπτωση του οχήματος της θείας της, παρότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε διπλανό κτίριο.