Νέο βίντεο δημοσιοποιήσε στα social media ο Αντώνης Σαμαράς, όπου συνομιλεί με μία νέα κοπέλα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε στο TikTok τον διάλογο με τις ανησυχίες της νεαρής, που λέει πως η γενιά της δεν περνάει καλά και δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τα πτυχία της στην αγορά εργασίας.

Η φοιτήτρια της Νομικής, Έλλη Γκούμα, εκθέτει τους προβληματισμούς της για να εισπράξει την εξής φράση από τον Μεσσήνιο πολιτικό: «Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας». Όταν εκείνη ζητά εξηγήσεις για την λέξη «βιλάδα» ο Αντώνης Σαμαράς της απαντά χαμογελώντας «είναι το keep going, στα καλαματιανά».

Ωστόσο, η κοπέλα, που λέει πως βλέπει σαν πατέρα της τον γνωστό πολιτικό, είναι πράγματι κόρη επιστήθιου φίλου του, και συγκεκριμένα του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Γκούμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας Agrexpo.

Μάλιστα, οι γνωρίζοντες λένε πως η νεαρή Έλλη ανήκει στον κύκλο φίλων του γιου του πρώην πρωθυπουργού.

Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με την νεαρή φοιτήτρια

Κοπέλα: Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου

Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;

Κοπέλα: Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε. Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονείς μας, μάς στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει.

Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας.

Κοπέλα: Η πολιτική είναι αδιάφορη.

Σαμαράς: Γιατί;

Κοπέλα: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί.

Σαμαράς: Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Κοπέλα: Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε;

Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας.

Κοπέλα: Τι σημαίνει αυτό;

Σαμαράς: Πως να σας το πω, είναι το keep going που λέμε στα Καλαματιανά.

Δείτε το βίντεο: