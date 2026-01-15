Στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών, λίγα διαβατήρια ξεχωρίζουν προσφέροντας στους κατόχους τους σημαντικά πλεονεκτήματα: λιγότερους ελέγχους, μειωμένη γραφειοκρατία και ταχύτερη διέλευση από τα σύνορα.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του Henley Passport Index, την κορυφή της λίστας καταλαμβάνουν κυρίως ασιατικές χώρες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, ενώ τη δεύτερη μοιράζονται η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Το διαβατήριο της Σιγκαπούρης επιτρέπει ταξίδια χωρίς βίζα σε 192 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με ελεύθερη πρόσβαση σε 188 προορισμούς.

Η μεθοδολογία του δείκτη προβλέπει ισοβαθμίες, όταν διαφορετικές χώρες προσφέρουν τον ίδιο αριθμό προορισμών χωρίς βίζα. Έτσι, την τρίτη θέση καταλαμβάνουν πέντε ευρωπαϊκά κράτη – Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία – με πρόσβαση σε 186 χώρες.

Αμιγώς ευρωπαϊκή είναι και η τέταρτη θέση, όπου συναντώνται έντεκα χώρες με δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα σε 185 προορισμούς: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Στην πέμπτη θέση, με 184 προορισμούς χωρίς βίζα, βρίσκονται η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εντυπωσιακή άνοδος των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν τη χώρα με τη μεγαλύτερη πρόοδο στην εικοσαετή ιστορία του Henley Passport Index. Από το 2006 έχουν προσθέσει 149 νέους προορισμούς χωρίς βίζα, ανεβαίνοντας συνολικά 57 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνεχή διπλωματική κινητικότητα και στη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών βίζας που υιοθέτησαν τα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια.

Την έκτη θέση καταλαμβάνουν η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία, ενώ στην έβδομη συναντώνται η Αυστραλία, η Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανακατατάξεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση στον δείκτη, καθώς οι πολίτες του μπορούν πλέον να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς – οκτώ λιγότερους σε σχέση με πέρυσι.

Στην όγδοη θέση βρίσκονται ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία με 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία ακολουθεί ένατη με 180.

Τη δεκάδα κλείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέστρεψαν στην 10η θέση με βαθμολογία 179, μετά την έξοδό τους από το top 10 στα τέλη του 2025. Οι ΗΠΑ καταγράφουν τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια πτώση μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας χάσει την πρόσβαση χωρίς βίζα σε επτά προορισμούς μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο για το 2026:

1. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)

2. Ιαπωνία, Νότια Κορέα (188)

3. Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (186)

4. Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία (185)

5. Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (184)

6. Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία (183)

7. Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο (182)

8. Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία (181)

9. Μαλαισία (180)

10. Ηνωμένες Πολιτείες (179)