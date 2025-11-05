Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με δυνατότητα εξαγοράς, καταδικάστηκε φοιτητής ελληνικού πανεπιστημίου, ο οποίος εντοπίστηκε τον Μάιο του 2024, να γράφει συνθήματα στους τοίχους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Τον φοιτητή κατέγραψε σε φωτογραφία ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας. Στη φωτογραφία, σύμφωνα με τον ίδιο, διακρίνονταν δύο άτομα, που έγραφαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Σε επιστολή του προς τη Σύγκλητο, ο κ. Τσανάκας ανέφερε ότι όταν τους ζήτησε να σταματήσουν και να αποχωρήσουν, εκείνοι αντέδρασαν περιφρονητικά και συνέχισαν.

«Αναγκάστηκα να τους φωτογραφήσω και να ενημερώσω τον Πρύτανη, ο οποίος προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά», σημείωσε, προσθέτοντας πως δύο ημέρες αργότερα ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι ο ένας από τους νεαρούς συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για φθορά δημόσιας περιουσίας και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρόντες ήταν ο κατηγορούμενος φοιτητής και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν μέλη της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας. Ο κοσμήτορας στην κατάθεσή του, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν έχει πολιτική διάσταση, αλλά αφορά αποκλειστικά τη φθορά των πανεπιστημιακών υποδομών.

«Κατά τη γνώμη μου η ποινή είναι αυστηρή, όμως το δικαστήριο έκρινε σύμφωνα με τον νόμο», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Τσανάκας. «Είχα επιχειρήσει συνεννόηση με τον φοιτητή, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των εγκαταστάσεων, κάτι που θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος».

Ο κοσμήτορας τόνισε ακόμη ότι «θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τη σχολή, το ίδρυμα και την πολιτεία, για τη διασφάλιση της ευπρεπούς εμφάνισης, της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας του ΕΜΠ».

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και ομότιμος καθηγητής Νίκος Μαρκάτος επέκρινε τη στάση της διοίκησης και της δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι «επιλέχθηκαν η καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η τιμωρία αντί της επιείκειας».

Όπως σημείωσε, «ένας νέος έκανε ένα λάθος• θα μπορούσε να κληθεί να καθαρίσει τον τοίχο και να διδαχθεί από το συμβάν, όχι να αντιμετωπιστεί ως εγκληματίας.

Το πανεπιστήμιο οφείλει να διαπαιδαγωγεί, όχι να ποινικοποιεί ιδέες».