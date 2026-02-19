Φυλάκιση 20 μηνών και αφαίρεση διπλώματος επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην 36χρονη τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Χαΐνηδες», Αγγελική Σύρκου, που πήρε σβάρνα 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, οδηγώντας μεθυσμένη.

Η ποινή φυλάκισης των 20 μηνών, είναι μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο διέταξε την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας της κατηγορουμένης για 3 μήνες.

Η οδηγός κρίθηκε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει, δηλαδή για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Απολογούμενη ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό, νηστική.

«Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό», της απάντησε η Πρόεδρος.

Όπως είπε η οδηγός, δεν αισθάνθηκε να έχει πρόβλημα όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, ενώ τόνισε πως κινείται ήδη για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των ΙΧ στα οποία προκάλεσε ζημιές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν 4 και μισή το πρωί όταν η 36χρονη τραγουδίστρια με το όχημά της, άρχισε να συγκρούεται διαδοχικά με τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, κοντά στο λόφο του Λυκαβηττού.

Οι ιδιοκτήτες τους πετάχτηκαν από τον ύπνο τους και είδαν έντρομοι όσα είχαν συμβεί και τις ζημιές στα οχήματά τους. Στο σημείο, έφτασε λίγο αργότερα και η Τροχαία που υπέβαλε σε αλκοτέστ την οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέτρησή της, και τις δύο φορές, ήταν πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, στην πρώτη μέτρηση, η ένδειξη έδειξε 0,78 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ στη δεύτερη μέτρηση, το ποσοστό ανήλθε σε 0,83 mg/l. Υπενθυμίζεται ότι το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο Εισαγγελέας, με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

