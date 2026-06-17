Ένοχος κρίθηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ο 30χρονος Ρουμάνος υπήκοος, ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη Κυριακή (14/6/26) στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας, κατηγορούμενος ότι φωτογράφιζε κρυφά ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της Εισαγγελέως, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ την ημέρα (αφαιρουμένων των τριών ημερών κράτησης), ενώ στην έφεση δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν ο 30χρονος, που βρισκόταν στην παραλία με τρεις φίλους του, έγινε αντιληπτός από μια παρέα κοριτσιών την ώρα που τα φωτογράφιζε και τα βιντεοσκοπούσε.

Τα κορίτσια ειδοποίησαν αμέσως τους γονείς τους και την αστυνομία. Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις σχετικές φωτογραφίες στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Αν και είχε παραπεμφθεί να δικαστεί τη Δευτέρα, η δίκη του αναβλήθηκε για σήμερα Τετάρτη.

Η αντίδραση των γονέων

Κατά τη διάρκεια της δίωρης ακροαματικής διαδικασίας, η συνήγορος υπεράσπισης, Κωνσταντίνα Αρβανίτη, υποστήριξε ότι ο εντολέας της έδρασε χωρίς δόλο και ότι τα συγκεκριμένα ψηφιακά πειστήρια δεν αποτελούσαν κάποιου είδους «αρχειοθέτηση». Παράλληλα, ζήτησε να αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, ωστόσο το Δικαστήριο απέρριψε κάθε ελαφρυντικό.

«Με μια συγνώμη δεν προστατεύεται η ανηλικότητα», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι γονείς των κοριτσιών που κατέθεσαν στο δικαστήριο, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για την ασφάλεια των παιδιών τους.