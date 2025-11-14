Ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ, αποφάσισε σήμερα Παρασκευή (14/11) το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών σε 26 από τους 30 κατηγορούμενους μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της Δομής φιλοξενίας του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σε τρεις κατηγορούμενους η ποινή ανήλθε σε τρία χρόνια και έναν μήνα, ενώ στον κατηγορούμενο που χτύπησε αστυνομικό επιβλήθηκε ποινή τρία χρόνια και επτά μήνες. Η απόφαση εκδόθηκε χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η δίκη των 30 μεταναστών αφορούσε την εξέγερση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και σημαντικές υλικές ζημιές στη Δομή. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα απόδρασης, διέγερση για διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Κατά τις απολογίες τους, οι 30 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, ενώ πολλοί καταγγέλλουν δυσκολίες στις συνθήκες διαμονής, έλλειψη τροφής, ρουχισμού και ιατρικής περίθαλψης.

Πηγή: LionNews