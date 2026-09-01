Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του μια ψυχολόγος, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε έκνομες πράξεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίας εντός του επαγγελματικού της χώρου.

Από την πλευρά του, ο 47χρονος αρνήθηκε το σεξουαλικό υπόβαθρο των ενεργειών του, ισχυρισμός που δεν έπεισε το δικαστήριο.

Στην απολογία του ο άνδρας ανέφερε ότι ενήργησε χωρίς σεξουαλικό υπόβαθρο.