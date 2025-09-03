Διαστάσεις «θρίλερ» προσλαμβάνει η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, μέσω καλωδίου, καθώς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε ότι μετά από καταγγελίες που διερευνήθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα για το συγκεκριμένο έργο.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η δήλωση του Κύπριου ΥΠΟΙΚ, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος τόνισε:

«Έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διέψευσε ότι υπάρχει διχογνωμία και απάντησε εμμέσως στην Αθήνα που ζητά να ξεκαθαρίσει την θέση της:

«Η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης, που είναι ο ΑΔΜΗΕ, και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων».

Ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Επίσης, όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης:

«Σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Απαντώντας στο ποιους αφορά αυτή η παρατήρηση, είπε πως «δεν αναφέρεται σε ποιους. Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση – το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δε θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας – είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο, αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει», ενώ εκτίμησε ότι η εισαγγελική παρέμβαση από τις Βρυξέλλες «φυσικά και φέρνει καθυστερήσεις».

Σταύρος Παπασταύρου: «Η Αθήνα καλεί τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της»

«Οι δηλώσεις που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», σχολίασε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στη δήλωση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, σύμφωνα με την οποία «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τους συγκεκριμένους όρους δεν είναι βιώσιμο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε στην ΕΡΤ ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, «ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση, και επίσης όταν στις 31 Ιουλίου, η ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου, η ΡΑΕΚ, ενέκρινε τα 25 εκατ. για την υλοποίηση του έργου. Συμμετέχει δε στις τακτικές εβδομαδιαίες τηλεφωνικές επικοινωνίες που γίνονται με την Επιτροπή και τον Έλληνα ρυθμιστή για την υλοποίηση του έργου».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος αποκάλυψε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν έχει δει τις εκθέσεις που επικαλείται ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών και κάλεσε την κυπριακή πλευρά να «ξεκαθαρίσει τη θέση της».

Συμπλήρωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, όπου θα παρευρεθεί ο Έλληνας υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Σε ερώτημα για το αν το γεγονός πως η Τουρκία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για την πραγματοποίηση του έργου έχει παίξει κάποιο ρόλο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα του έργου, που είναι πολύ πιο πριν από αυτό».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση αν η Κύπρος κάνει πίσω, τότε το έργο πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, ο κ. Παπασταύρου είπε λακωνικά: «Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνά και από την Κύπρο».