Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 75χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, την 29χρονη κόρη του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Αιγάλεω.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε αμέσως μετά το συμβάν στο νοσοκομείο, αφού ο τραυματισμός της στο λαιμό ήταν σοβαρός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, όμως βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι πρώτες πληροφορίες για το θλιβερό περιστατικό, ανέφεραν ότι ο τραυματισμός της προκλήθηκε την ώρα που η ίδια, προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την αυτοκτονία.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως ο 75χρονος ήταν τελικά εκείνος που επιτέθηκε και τραυμάτισε την κόρη του.