Ποινική δίωξη για απείθεια ασκήθηκε σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η δίκη του προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου 2026, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε καθώς όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά απέστειλε υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση του είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους βουλευτές και είχε αποφασιστεί να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

