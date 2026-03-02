Ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συντρόφου του και για άλλα δύο κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο της 31 ετών γυναίκας η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) στο σπίτι της στον Κολωνό.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 38χρονο αφορούν τα κακουργήματα της: ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπής κύησης, διακεκριμένης περίπτωσης ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολούθηση καθώς και το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα.

Σύμφωνα ωστόσο με τις διωκτικές αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από τη σκάλα όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφός της. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα διαβιβαστεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τις αιτίες θανάτου της γυναίκας.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα το μεσημέρι, μετά από τη νεκροψία- νεκροτομή της σορού της άτυχης γυναίκας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν έγκυος, αλλά υπέφερε από κίρρωση του ήπατος, ενώ το σώμα της έφερε και πολλά τραύματα από το παρελθόν.

 

