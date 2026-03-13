Ποινική δίωξη για κατασκοπεία ασκήθηκε σε βάρος 58χρονου Πολωνού, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη Σούδα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, που του άσκησε δίωξη, και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 58χρονος διέμενε πρόσφατα σε τροχόσπιτο στο Μαράθι και φέρεται να φωτογράφιζε πλοία που έμπαιναν στη ναυτική βάση της Σούδας, αποστέλλοντας στη συνέχεια το υλικό στην Πολωνία.

Ο άνδρας τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Μάλιστα, στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες πλοίων και αεροπλάνων της περιοχής, ενώ κατασχέθηκαν επίσης λάπτοπ, USB και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός είχε βρεθεί στο Μαράθι Σούδας και το 2024 και το 2025, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών για κατασκοπευτική δράση.