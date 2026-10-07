Οι κατηγορίες αποδίδονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες που άσκησε ο εισαγγελέας

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος

Στον ανακριτή για απολογία

Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, με τους κατηγορούμενους να αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Εκεί θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται και να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρεται να είχε ο καθένας στην υπόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Ο ρόλος των λογιστών στο κύκλωμα

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές στον ρόλο των λογιστών που περιλαμβάνονται στους κατηγορούμενους, καθώς φέρονται να είχαν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία και τη διαχείριση του εταιρικού δικτύου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εξετάζεται η συμμετοχή τους σε δηλώσεις εργαζομένων, αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και άλλες λογιστικές κινήσεις, αλλά και το κατά πόσο γνώριζαν τον συνολικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σχήμα.

Στο μικροσκόπιο 27 εταιρείες

Οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο συνολικά 27 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να συνδέονταν μεταξύ τους μέσω κοινών προσώπων, νόμιμων εκπροσώπων και ατόμων που εμφανίζονταν ως «μπροστινοί».

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια πρόσωπα φέρεται να εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε διαφορετικές εταιρείες, γεγονός που εξετάζεται ως μέρος της συνολικής δομής του δικτύου.

Χρέη, «λουκέτα» και νέες εταιρείες

Η βασική μεθοδολογία που ερευνούν οι Αρχές είναι ότι οι εταιρείες δημιουργούσαν οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς αυτές να εξοφλούνται.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, η εταιρεία φέρεται να έκλεινε ή να εγκαταλειπόταν, ενώ στη θέση της δημιουργούνταν νέα επιχείρηση, συχνά με τα ίδια ή συνδεόμενα πρόσωπα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, η δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται, ενώ οι παλιές οφειλές παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες.

Οι «μπροστινοί» και οι πραγματικοί διαχειριστές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επίσης η χρήση προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, χωρίς απαραίτητα να ασκούν πραγματικό έλεγχο στις επιχειρήσεις, όπως ο «Κωλοτούμπας».

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι ήταν οι πραγματικοί διαχειριστές του δικτύου και ποιοι φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για να καλύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία και η διαχείριση των εταιρειών.

Στο επίκεντρο η διαδρομή του χρήματος

Παράλληλα, χαρτογραφούνται οι οικονομικές κινήσεις μεταξύ των εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς μεταφέρονταν χρήματα, υποχρεώσεις και δραστηριότητες από τη μία επιχείρηση στην άλλη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε συνολικά το εταιρικό πλέγμα.