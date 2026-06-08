Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων στην Ελλάδα, ως μέλος της Χαμάς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις Αρχές άλλων χωρών για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.

Πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών.

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (ΔΑΕΕΒ) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στις ελληνικές Αρχές μέσω διεθνών διαύλων συνεργασίας.

Τι είχε στο σπίτι του ο 37χρονος

Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής στην Αθήνα, αλλά και σε κατοικίες που φέρεται να χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα, αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή παρασκευή εκρηκτικών υλών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν προκύψει στοιχεία ότι ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές παραγγελίες υλικών που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας.

Πώς έφτασαν οι υπηρεσίες στον εντοπισμό του

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του 37χρονου προέκυψαν μέσα από πολύμηνη παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ ελληνικών και ξένων υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι Αρχές φέρονται να χαρτογράφησαν τις κινήσεις και τις επαφές του, ενώ στο μικροσκόπιο βρέθηκαν επικοινωνίες και ταξίδια του στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε πληροφορίες που τον συνδέουν με πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές και άλλες ευρωπαϊκές Αρχές στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών ερευνών.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας αξιολογούσαν την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή.

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Οι συλλήψεις στην Κύπρο που οδήγησαν στα ίχνη του 37χρονου

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με τις πρόσφατες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τη Μοσάντ προς τις κυπριακές Αρχές σχετικά με πιθανή δραστηριότητα προσώπων που φέρονται να είχαν σχέσεις με τη Χαμάς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αστυνομία προχώρησαν στις 21 Μαΐου στη σύλληψη ενός 38χρονου Παλαιστίνιου στην περιοχή της Ακτής του Κυβερνήτη, ενώ δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη ακόμη ένας Παλαιστίνιος, 32 ετών, στην περιοχή Καμάρες.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στις κατοικίες τους, οι Αρχές εντόπισαν χημικές ουσίες και υλικά που θεωρούνται πρόδρομες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, μεταξύ των οποίων και νιτρική αμμωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι εξελίξεις στην Κύπρο αποδείχθηκαν καθοριστικές και για την ελληνική έρευνα.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο 32χρονος φέρεται να έδωσε κρίσιμα στοιχεία για πρόσωπα που βρίσκονταν εκτός Κύπρου και ενδεχομένως συμμετείχαν σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Μεταξύ αυτών φέρεται να ανέφερε και τον 37χρονο Παλαιστίνιο που διέμενε στην Κρήτη, ο οποίος τέθηκε αμέσως στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ενεργοποιήθηκε η συνεργασία μεταξύ ελληνικών, κυπριακών και άλλων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η στενή παρακολούθηση του 37χρονου.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τους επόμενους μήνες οδήγησαν τελικά στην επιχείρηση σύλληψής του στην Κρήτη και στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και άλλες συναφείς κατηγορίες.

Το προφίλ του 37χρονου και οι έρευνες για διεθνείς διασυνδέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος διέμενε τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και εργαζόταν στον τουριστικό τομέα, κυρίως σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα, φέρεται να πραγματοποιούσε συχνές μετακινήσεις μεταξύ Κρήτης και Αθήνας, ενώ χρησιμοποιούσε διαφορετικούς χώρους διαμονής. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι μετακινήσεις αυτές συνδέονταν με προπαρασκευαστικές ενέργειες ή με συναντήσεις με άλλα πρόσωπα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η εκπαίδευση που φέρεται να είχε λάβει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται στοιχεία που τον συνδέουν με Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Μαλαισία σχετικά με την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύουν ήδη το ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του, τυχόν συνεργοί και οι πιθανοί στόχοι που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο του φερόμενου πυρήνα.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, και ειδικότερα αυτές τους Ισραήλ, για τη χαρτογράφηση των διεθνών διασυνδέσεων του 37χρονου και τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.