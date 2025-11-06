Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων ανωτέρων στελεχών του Λιμενικού Σώματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Πύλο το 2023 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες πρόσφυγες.

Όπως έγινε γνωστό, η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έκανε δεκτή την προσφυγή των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους διασωθέντες και τους συγγενείς των θυμάτων και έτσι, έδωσε εντολή στον Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά να ασκήσει δίωξη στον νυν αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Τρύφωνα Κοντιζά και σε άλλα τρία υψηλόβαθμα στελέχη, που είχαν επιτελική θέση στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για τα εξής κακουργήματα:

Έκθεση κατά συρροή από παράλειψη, με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων, η οποία προκάλεσε στους παθόντες θάνατο. Έκθεση κατά συρροή άλλων προσώπων από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων. Ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή, φερόμενης τελεσθείσας σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πύλου την 13-14/6/2023.

Η ΚΕΕΡΦΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά, αναφέροντας την απόφαση για ποινική δίωξη και καλώντας παράλληλα σε συγκέντρωση στις 17 Νοεμβρίου, στην πορεία του Πολυτεχνείου, γράφοντας: «Είναι η ώρα να προχωρήσει η δίκη στο Ναυτοδικείο, να μην περάσει η συγκάλυψη του εγκλήματος της Πύλου».