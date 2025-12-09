Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, για κακουργηματική απιστία, ασκήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση. Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στη Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.

Πρόκειται για το δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Σισιλιάνου», το οποίο είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας ιδιωτική εταιρεία.

Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές, ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Α. Μπέου.

Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία.

Στις 20-3-2023 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό». Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, καθώς και αν ο Δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κ.λπ.) και κανένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει την οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, που κατέθεσε γνωστός Λογιστής του Βόλου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ο Δήμος δεν εισέπραξε ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ, η Εισαγγελία Βόλου φαίνεται πως δεν βρήκε τίποτα το αξιόποινο και την έστειλε στην Εισαγγελία Εφετών με ένδειξη «αρχειοθέτηση».

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στην προκαταρκτική δεν κλήθηκε καν ο Α. Μπέος ως ύποπτος. Η Εισαγγελία Εφετών όμως όχι μόνο την επέστρεψε πίσω, αλλά την επέστρεψε με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα με βασικό κατηγορούμενο τον Α. Μπέο.

