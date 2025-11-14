Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, οι 44 Ρομά που εξαπατούσαν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των 44 συλληφθέντων, μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

– Εγκληματική οργάνωση

– Απάτη

– Απάτη με υπολογιστή

– Κακουργηματική πλαστογραφία

– Ξέπλυμα χρήματος

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Τα μέλη της σπείρας, που συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου χθες (13/11), έχουν εμπλακεί σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελός τους να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Την Πέμπτη, αστυνομικοί των ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών πραγματοποίησαν εφόδους, εισβάλοντας σε σαλόνια και δωμάτια σπιτιών, κρατώντας όπλα και ασπίδες, προκειμένου να εξαρθρώσουν το κύκλωμα.

Πλέον, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στις φυλακές Κορυδαλλού, σε κελιά Ρομά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη των δραστών στα δικαστήρια: