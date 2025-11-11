Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, εξαιτίας των κινητοποιήσεων που προγραμμάτισαν για σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λόγω της κινητοποίησης, στις 11:00 το πρωί ξεκινούν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.

Να σημειωθεί πως καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω συγκέντρωσης – πορείας, τροχονόμοι θα φροντίζουν για την εκτροπή των οχημάτων από τους δρόμους όπου θα κινούνται οι αγρότες.