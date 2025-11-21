Εκδηλώσεις εορτασμού σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και θα υπάρξουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί θα υπάρχουν από το πρωί στις 06:00 κλειστοί δρόμοι.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή 21-11-2025, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

-Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

-Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

-Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.

-Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.