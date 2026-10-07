Τρεις λαϊκοί τραγουδιστές αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής ήταν αυτοί που έβαλαν το «κερασάκι» στη… δικογραφία του προέδρου του ΛΑ.ΟΣ Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, ως αρχηγικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης τα οποία προκάλεσαν ζημιά 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zougla.gr, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Σώτης Βολάνης και η Κέλλυ Κελεκίδου το προηγούμενο χρονικό διάστημα κλήθηκαν ως μάρτυρες από τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για να βεβαιώσουν, μέσω καταθέσεων τους, ότι τις συζητήσεις για τις εμφανίσεις σε διάφορα νυχτερινά κέντρα τις έκαναν με τον Φίλιππο Καμπούρη και με αυτόν κανόνιζαν και το οικονομικό σκέλος.

«Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαμε με ένα ακόμα στοιχείο ότι οι «αχυράνθρωποι» των διαφόρων εταιρειών ήταν όντως… «αχυράνθρωποι» και πίσω από αυτούς υπήρχε πραγματικό πρόσωπο που κινούσε τα νήματα. Σε καμία περίπτωση οι καλλιτέχνες δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι συνέβαινε» ξεκαθαρίζει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Οι «αδυναμίες»

Ο γνωστός παρουσιαστής φέρεται να διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά είχε και «αδυναμίες». Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, «κυκλοφορούσε με ακριβά αυτοκίνητα, πάντα νοικιασμένα ώστε να μην έχει κάτι στην ιδιοκτησία του, και ήταν συχνός θαμώνας διαφόρων καζίνο.

Εκεί φαίνεται ότι ξόδευε τα χρήματα που στερούσε από τα δημόσια ταμεία» περιγράφει στέλεχος των διωκτικών αρχών που είχε γίνει «σκιά» του. Παράλληλα, η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας ανακάλυψε και κάποιες εικονικές εταιρείες οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια για «παροχή υπηρεσιών» στο κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, με την αξία τους να φτάνει περίπου τις 100 χιλιάδες ευρώ.

Η σύλληψη

Χθες το πρωί όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του κ. Καμπούρη στην περιοχή του Αλίμου ο πρόεδρος του κόμματος δεν ήταν και πολύ… φιλόξενος καθώς για ώρα αρνιόταν να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος του.

Στη συνέχεια, όταν οδηγήθηκε στον 13ο όροφο της ΓΑΔΑ και ενημερώθηκε για τα στοιχεία που υπήρχαν σε βάρος του προσπάθησε να δικαιολογηθεί, χωρίς να πείσει κανέναν. Την πόρτα του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, εκτός από τον κ. Καμπούρη, την σύζυγο του και τους λογιστές, θα περάσουν και οι «αχυράνθρωποι» του κυκλώματος.

Ανάμεσά τους και ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας», όπως έγινε γνωστός μέσα από τις εκπομπές του παρουσιαστή. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα και κατά την διάρκεια των κατ’ οίκον ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, σφραγίδες των εταιρειών αλλά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 100 χιλιάδες ευρώ.