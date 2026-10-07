Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη απάτη ύψους άνω των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, με φερόμενο ως αρχηγικό μέλος τον Φίλιππο Καμπούρη.

Το πολυμελές κύκλωμα χρησιμοποιούσε δίκτυο 29 εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων» ασφαλίζοντας εικονικά «βαριά» ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, χωρίς ωστόσο να καταβάλλει τις εισφορές στα δημόσια ταμεία.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ οι καλλιτέχνες καλούνται ήδη να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία.

Τα «βαριά» ονόματα της πίστας που καλούνται στην Οικονομική Αστυνομία

Θύματα της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος φαίνεται πως έπεσαν δεκάδες εργαζόμενοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν στο e-ΕΦΚΑ.

Ανάμεσα στους τραγουδιστές που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα περιλαμβάνονται οι:

Μάκης Χριστοδουλόπουλος

Θέμης Αδαμαντίδης

Πέτρος Ίμβριος

Έφη Θώδη

Κατερίνα Στανίση

Αλέκος Ζαζόπουλος

Κέλλυ Κελεκίδου

Θάνος Πετρέλης

Αγγελική Ηλιάδη

Κώστας Καψάλης

Οι καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία προκειμένου να διευκρινιστεί αν είχαν ποτέ γνωρίσει τους εικονικούς εργοδότες τους και αν είχαν όντως εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα όπου δηλώνονταν ως προσωπικό.

29 εταιρείες-φαντάσματα και «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση, στην οποία αρχηγικό ρόλο φαίνεται να κατείχε ο Φίλιππος Καμπούρης και να συμμετείχε ενεργά και η γυναίκα του, δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Η δομή της στηριζόταν σε 29 εταιρείες στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Ο διαχωρισμός των ρόλων εντός του κυκλώματος ήταν απολύτως καθορισμένος:

Διευθυντικά Στελέχη: Δύο αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και δύο ακόμη επιχειρηματίες (54 και 57 ετών) είχαν τη διαχείριση των πραγματικών και εικονικών εταιρειών. Λογιστές: Τέσσερα άτομα αναλάμβαναν τις ενάρξεις δραστηριοτήτων, τη φορολογική διαχείριση και τη δήλωση ασφάλισης των εργαζομένων. «Αχυράνθρωποι»: Τέσσερις ευάλωτοι οικονομικά πολίτες (57, 59, 63 και 66 ετών) χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί εκπρόσωποι, καθιστώντας αδύνατη την είσπραξη οφειλών από το ΚΕΑΟ.

Τα μέλη παρακρατούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές και δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών, από όπου έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Η ζημία των 5,3 εκατ. ευρώ και τα ευρήματα των ερευνών

Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στα 5.352.556,57 ευρώ.

Στις έρευνες σε οικίες, λογιστήρια, επιχειρήσεις και θυρίδες κατασχέθηκαν:

237 ευρώ σε μετρητά.

σε μετρητά. 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα.

και 1 μοτοσυκλέτα. Πλήθος τραπεζικών καρτών, ταμειακών μηχανών, POS, σφραγίδων και εγγράφων.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Κακουργηματική δίωξη και ισχυρισμοί περί αθωότητας

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος και υποστηρίζοντας πως πρόκειται για οργανωμένη σκευωρία σε βάρος του.