Κλειστοί θα είναι αύριο, Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, με εντολή της αστυνομίας πέντε κεντρικοί σταθμοί του Μετρό στην Αθήνα, λόγω της πορείας για το Πολυτεχνείο.

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί.

Σημειώνεται ότι τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

