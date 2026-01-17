Έφυγε από τη ζωή, η Πριγκίπισσα Ειρήνη στις 15 Ιανουαρίου και σε ηλικία 83 ετών.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Θα ταφεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι.

Αύριο Σάββατο, η σορός της πριγκίπισσας θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη, με παρόντα τα μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως της Δανίας.

Ποιοι βασιλικοί θα δώσουν το παρών

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, θα παραστεί τη Δευτέρα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Επιπλέον, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Σημειώνεται πως δεν θα παραστεί ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος για λόγους υγείας, παρά τη στενή σχέση που διατηρούσε με την πριγκίπισσα.