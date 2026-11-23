Αλλαγές στις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να προκαλέσει η πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν τις αστικές συγκοινωνίες και την ακτοπλοΐα, ενώ στο απεργιακό κάλεσμα συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί.

Οι επιβάτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, καθώς για ορισμένα μέσα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις.

Δύο στάσεις εργασίας έχουν προγραμματίσει για την Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, μέσω του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, το Μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00. Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να καταγραφεί αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας.

Τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ

Ανοιχτό παραμένει το τοπίο για τα υπόλοιπα μέσα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι αποφάσεις των εργαζομένων.

Ειδικότερα, για τα λεωφορεία αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τη συμμετοχή στην απεργία και το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας. Αντίστοιχα, εκκρεμεί η ενημέρωση για τη λειτουργία των τρόλεϊ, του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και του τραμ.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν εάν θα υπάρξουν πρόσθετες αλλαγές στα δρομολόγια και ποιες ώρες θα εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Προβλήματα αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς νησιωτικούς προορισμούς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις στα εισιτήριά τους.

Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, θα λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι που εκπροσωπεί η ΟΣΥΠΑ, διεκδικώντας λύσεις σε εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η συμμετοχή αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:00 έως τις 23:59, τοπική ώρα.

Η ΟΣΥΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πτήσεων που προβλέπονται στην ανακοίνωσή της.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Mέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Στα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Πού θα γίνουν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Ενδεικτικά, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις εξής πόλεις:

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.